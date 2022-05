A81 nach Unfall bis in den Nachmittag gesperrt

Die A81 ist zwischen den Anschlussstellen Boxberg (Main-Tauber-Kreis) und Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) nach einem Unfall weiter gesperrt. Die Sperrung könne sich laut Polizei noch bis in den Nachmittag hinziehen. Am frühen Freitagmorgen war ein Laster auf einen anderen aufgefahren, der wegen einer Panne auf dem Standstreifen hielt. Dabei kippten beide samt Anhänger um. Hierdurch verteilte sich die Ladung, mehrere in Boxen verpackte Metallteile, auf der Straße. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt. Die beiden Fahrer kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Eine Ausleitung an der Anschlussstelle Osterburken wurde eingerichtet.