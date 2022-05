per Mail teilen

Die A81 ist derzeit nach einem Lkw-Unfall zwischen Gerchsheim und Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) in Richtung Heilbronn gesperrt. Ein Lkw war nach Polizeiangaben in die Leitplanke geprallt. Dabei wurde der Tank aufgerissen, es läuft Diesel aus. Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Heilbronn gesperrt werden. Der Verkehr wird ausgeleitet. Es hat sich bereits ein Stau gebildet.