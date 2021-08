Die Polizei rechnet damit, dass die A81 in Richtung Stuttgart ab Boxberg (Main-Tauber-Kreis) am Montag noch bis etwa 14 Uhr gesperrt bleiben wird. In der Nacht war es um kurz vor drei Uhr zu einem Lkw-Unfall gekommen. 900 Liter Diesel seien ausgelaufen, so die Polizei, Teile davon seien ins Erdreich gesickert. Dieses muss abgebaggert werden - die Arbeiten dauern an. Bei dem Unfall war ein Lkw in die Leitplanke gefahren. Dabei wurde der Tank aufgerissen und der Treibstoff lief aus. Verletzt wurde dabei niemand.