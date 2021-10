Tödlicher Unfall auf der A6 zwischen Bad Rappenau und Sinsheim

Auf der A6 bei Bad Rappenau ist es zu einem schweren Unfall zwischen einem LKW und einem PKW gekommen. Ein weiterer, tödlicher Unfall ereignete sich im daraus entstandenen Stau.

Am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es zwischen Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) und Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) zu einem tödlichen Unfall auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Der Fahrer des Kleinlasters fuhr laut Angaben der Polizei an einem Stauende auf einen bremsenden Silozug auf. Der Aufprall war laut Polizei derart hart, dass der Fahrer des Kleintransporters eingeklemmt wurde und noch an der Unfallstelle starb.

Der Kleintranspoerter wurde beim Aufprall schwer beschädigt, der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Leonard Buchner / Einsatz-Report24

Der Silozug, auf den der Verstorbene zuvor aufgefahren war, hatte sogenanntes Schweißschutzgas (Argon-Gas) geladen, dass nach dem Unfall aus dem Tankbehälter austrat. Nach Angaben der Polizei konnte die Feuerwehr diesen Gasaustritt allerdings mit einem Großaufgebot unter Kontrolle bringen. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keiner Zeit bestanden.

Mit Sprühnebel verhinderten die Feuerwehrkräfte eine weitere Verbreitung des austretenden Argon-Gases. Laut Angaben der Einsatzkräfte bestand allerdings zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Leonard Buchner / Einsatz-Report24

Wegen des Gasaustritts und der Bergungsarbeiten wurde die A6 auf Höhe von Bad Rappenau in Richtung Nürnberg für Stunden gesperrt. Der Unfall ereignete sich an einem Stauende. Dieser hatte sich bei Bad Rappenau aufgrund eines vorausgegangenen Unfalls gebildet.

Zweiter schwerer Unfall innerhalb weniger Stunden

Bereits wenige Stunden zuvor, gegen 14:15 Uhr, hatte sich ein schwerer Unfall auf der Autobahn 6 in Richtung Nürnberg ereignet. Eine LKW-Fahrerin war an einem Stauende auf einen Autotransporter aufgefahren.

Die Fahrerin des Sattelschleppers musste schwer verletzt aus dem Führerhaus geborgen und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Leonard Buchner / Einsatz-Report24

Die Frau wurde im Führerhaus eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste.

Schon beim ersten Unfall auf der A6 am Dienstagnachmittag musste die Feuerwehr eine der Unfallbeteiligten aus dem Führerhaus eines LKW befreien. Leonard Buchner / Einsatz-Report24

Infolge des Unfalls mussten mehrere Fahrstreifen auf der A6 gesperrt werden. Deshalb staute sich der Verkehr auf mehreren Kilometern. In diesem Stau beziehungsweise an dessen zeitweisen Ende ereignete sich dann der zweite, tödliche Unfall.