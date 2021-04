per Mail teilen

Rund sechs Stunden war die A6 bei Weinsberg in Richtung Heilbronn voll gesperrt. Glassplitter mussten aufwendig weggeräumt werden.

Laut Polizei war am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr ein Lkw-Fahrer auf einen vorausfahrenden Laster aufgefahren, da er vermutlich das Stauende übersehen hatte.

Dabei verlor einer der beiden Laster seine Ladung - hauptsächlich Glas. Dieses zerbrach und die Splitter verteilten sich auf der gesamten Fahrbahn in Richtung Heilbronn. Die beiden Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Da die Bergungs- und Aufräumarbeiten durch die Glassplitter äußerst mühsam waren, war die A6 bis in den Abend voll gesperrt.