Die A6 bei Sinsheim ist am Mittwochabend wegen eines brennenden Sattelzuges in Richtung Heilbronn stundenlang gesperrt gewesen. Es gab durch den Brand eine starke Rauchentwicklung, die Autobahn war gegen 23 Uhr wieder frei. Nach Polizeiangaben wurde die Fahrbahn beschädigt, sie muss saniert werden. Der Sattelzug sei aus bislang ungeklärter Ursache an der Anschlussstelle Sinsheim in Brand geraten. Der Fahrer bemerkte den Brand rechtzeitig und stoppte auf dem Standstreifen. Er blieb unverletzt. Der Verkehr staute sich über mehrere Kilometer. Weil die Ladung zum Teil geschmolzen war, musste sie von der Fahrbahn entfernt werden.