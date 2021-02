Die Autobahn 6 zwischen Heilbronn und Mannheim ist in der ADAC-Liste der stauträchtigsten Autobahnen in die Spitzengruppe geklettert. Demnach erreichte sie im vergangenen Jahr im bundesdeutschen Vergleich den dritten Platz. Vor allem während der Sommerferien habe es in Baden-Württemberg mehr Stau als im Vorjahr gegeben, so der ADAC. Die Erklärung sei, dass Baden-Württemberg als Urlaubsregion beliebt sei und wegen der zahlreichen Reisebeschränkungen mehr Urlauber mit dem Auto und dem Wohnmobil gefahren seien. Über das Jahr verteilt habe es in Deutschland durch die Pandemie allerdings weniger Staus gegeben als 2019. Die Staulängen hätten sich halbiert.