Nach einem schweren Unfall zwischen Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) und Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) ist die A6 in Richtung Heilbronn aktuell gesperrt. Nach Polizeiangaben war die Fahrerin eines Sattelzuges am Stauende in das Heck eines Autotransporters geprallt. Die Frau wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.