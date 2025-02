Auf der A6 am Weinsberger Kreuz ist es zu einem Unfall gekommen. Der Fahrer eines Transporters wurde eingeklemmt und verletzt. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn.

Bis in den Nachmittag hinein war die Autobahn A6 am Donnerstag zwischen der Ausfahrt Neckarsulm und dem Weinsberger Kreuz (beide Kreis Heilbronn) in Richtung Nürnberg gesperrt. Nach Angaben der Polizei war ein Kleintransporter am späten Vormittag auf Höhe Erlenbach (Kreis Heilbronn) ungebremst in das Heck eines Lkw gekracht. Wie die Polizei vermutet, hatte der Transporter-Fahrer den Lastwagen übersehen. Ein weiterer Autofahrer konnte noch ausweichen, fuhr dabei aber gegen die Mittelplanke.

Unfall am Weinsberger Kreuz: Mann im Fahrzeug eingeklemmt

Der Fahrer des Kleintransporters wurde eingeklemmt und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, so die Polizei. Er wurde von den Rettungskräften aus dem Wrack befreit. Ein Rettungshubschrauber landete direkt auf der Autobahn, um den Verletzten schnellstmöglich in eine Klinik zu fliegen. Die anderen Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt.

Die Fahrbahn war lange Zeit in Richtung Nürnberg gesperrt, es hatte sich ein Rückstau gebildet, auch die Umleitungsstrecken waren überlastet.