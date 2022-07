Schwerer Autounfall auf der A6

per Mail teilen

Die A6 war am Vormittag zwischen Sinsheim und Bad Rappenau nach einem schweren Autounfall in Richtung Heilbronn gesperrt. Drei Frauen wurden nach Polizeiangaben schwer verletzt. Eine Autofahrerin wollte auf Höhe Kirchardt (Kreis Heilbronn) wohl den Fahrstreifen wechseln, dabei kollidierte sie mit einem Lkw, hieß es von der Polizei. Ihr Wagen kam ins Schleudern, prallte mehrmals in die Leitplanke und überschlug sich. Die drei Frauen aus dem Auto wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Inzwischen ist die A6 wieder frei.