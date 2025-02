Auf der A6 bei Ilshofen hat sich ein Unfall ereignet. Ein Autofahrer wurde schwer verletzt. Auch bei Kirchberg hat es gekracht. Hier meldet die Polizei drei Schwerverletzte.

Schnee und Regen hatten am Donnerstagvormittag zu mehreren Unfällen auf der A6 in Richtung Nürnberg (Bayern) geführt. Zwischen Schwäbisch Hall und Ilshofen/Wolpertshausen (alle Kreis Schwäbisch Hall) wurde ein Autofahrer schwer verletzt. Die Autobahn war stundenlang in Richtung Nürnberg gesperrt. Ein weiterer Unfall ereignete sich nur ein paar Kilometer weiter: zwischen Kirchberg an der Jagst und Crailsheim (beide Kreis Schwäbisch Hall). Hier meldete die Polizei zwei Schwerverletzte.

Unfall auf der Kochertalbrücke: Polizei vermutet überhöhte Geschwindigkeit

Laut Polizei war gegen 9 Uhr auf der Kochertalbrücke ein 36-jähriger Autofahrer links in die Mittelleitplanke gekracht. Anschließend wurde der Wagen gegen einen, in einer Haltebucht am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw, geschleudert. Möglicherweise könnte der Autofahrer bei Schnee und Regen zu schnell unterwegs gewesen sein, vermutet die Polizei. Die Unfallstelle ist inzwischen geräumt, die Autobahn ist nach stundenlanger Sperrung wieder frei. Der Verkehr wurde von der Autobahn abgeleitet.

Zu schnell und zu nass: Weiterer Unfall auf der A6

Ein paar Kilometer weiter krachte es kurz nach dem Unfall erneut: Zwischen Kirchberg an der Jagst und Crailsheim kam ein Autofahrer von der Fahrbahn ab und fuhr die Böschung hinunter. Im Auto saßen nach Angaben der Polizei sieben Menschen. Drei von ihnen wurden demnach schwer verletzt. Auch hier geht die Polizei davon aus, dass sich der Unfall wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ereignete.