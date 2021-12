Unfall auf A6: Sperrung aufgehoben

Nach einem Unfall auf der A6 bei Bretzfeld ist die Sperrung der Autobahn wieder aufgehoben. Eine 18-Jährige in einem Kleinwagen war ins Schleudern geraten und prallte in die Mittelleitplanke, so eine Sprecherin der Polizei. Die Ursache ist unklar, Aquaplaning kann laut Polizei ausgeschlossen werden. Die Frau wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort, wurde aber nicht benötigt. Laut Polizei ist ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro entstanden.