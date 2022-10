per Mail teilen

Die A6-Anschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim ist wegen Bauarbeiten am Samstag und Sonntag teilweise gesperrt.

An der A6 ist von Samstag bis Sonntag die Abfahrt Heilbronn/ Untereisesheim gesperrt. Das betrifft Autofahrer, die zwischen 7 Uhr am Samstag und bis 22 Uhr am Sonntag aus Richtung Mannheim kommen.

Alternativ soll die Abfahrt Heilbronn/Neckarsulm genutzt werden, empfiehlt die Projektgesellschaft Via6 West. Grund für die Sperrung seien Bauarbeiten. Sollten die Bauarbeiten früher als geplant abgeschlossen sein, werde die Sperrung auch entsprechend früher aufgehoben, heißt es weiter.