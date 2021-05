per Mail teilen

Der sechsspurige Ausbau der Autobahn 6 von Weinsberg (Kreis Heilbronn) nach Bayern steht weiterhin in den Sternen. So geht es zumindest aus der Antwort des Landesverkehrsministeriums hervor, die auf eine Anfrage des FDP- Landtagsabgeordneten Stephen Brauer kam. Der Abgeordnete Stephen Brauer aus Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) wollte wissen, wie der aktuelle Stand des Ausbaus sei und wie es um die Zukunftsperspektive stehe. Jetzt kam die Antwort und Brauer meinte dazu, dass das Landesverkehrsministerium teilweise die Antworten vom Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur (BMVI) weitergegeben habe, das mittlerweile für den Ausbau zuständig ist. Das BMVI prüfe wohl noch die bisher bestehenden Ausbaupläne. Mobile Staumelder sollen den Flaschenhals zwischen Weinsberg (Kreis Heilbronn) und bayrischer Grenze entlasten. Von Seiten der CDU und SPD aus Hohenlohe kam und kommt Unterstützung, bei den Grünen vermisst der FDPler ein Umdenken in Sachen A6-Ausbau Weinsberg/Bayern, –der eben wohl noch deutlich länger auf sich warten lässt.