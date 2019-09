per Mail teilen

In Crailsheim gab es einen ungewöhnlichen Notruf bei der Polizei: "Zwerg unter dem Bus". Eine Streife stellte fest: Ein BUGA-Karl war unter die Räder gekommen.

Schwere Blessuren trug Zwerg Karl bei dem Unfall davon. Stadtverwaltung Crailsheim

"Zwerg unter einem Bus" hieß es kürzlich in Crailsheim-Roßfeld (Kreis Schwäbisch Hall). Bei dem Opfer handelte es sich aber nicht um einen der grimmschen sieben Zwerge. Doch anhand der rosafarbenen Zipfelmütze war erkennbar: Ein "Promi" war unter die Räder gekommen. Der schwere Bus hatte Karl, das Maskottchen der Bundesgartenschau (BUGA) in Heilbronn, erfasst und umgestoßen.

Geplante Besuche absagen

Die Folgen: Ein angeknackster Fuß, die Blume in der Hand verloren – und mächtige Kopfschmerzen, nachdem der Zwerg auf diesem gelandet war. Seine eigentlich in den kommenden Tagen noch geplanten Besuche in Ingersheim, im Stadtteil Türkei sowie auf dem Schweinemarktplatz muss Karl nun absagen.

Karl auf der Krankenstation

Stattdessen wird der rosa Zwerg wohl bis zum Ende der BUGA am 6. Oktober die Krankenstation hüten und sich aus der Crailsheimer Öffentlichkeit zurückziehen.