per Mail teilen

Gleich zwei Verkehrsteilnehmer haben am Sonntag tödliche Unfälle in der Region Heilbronn-Franken verursacht. Ein Busfahrer übersah ein Motorrad, ein Rollerfahrer sah einen Jungen zu spät.

In Neuenstadt (Kreis Heilbronn) ist ein elfjähriger Junge am Sonntagnachmittag von einem Rollerfahrer erfasst und tödlich verletzt worden. Laut Polizei schob der Junge sein Fahrrad aus einer Hofeinfahrt. Der Rollerfahrer übersah ihn offenbar. Der schwer verletzte Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, dort erlag er später jedoch seinen Verletzungen.

Unachtsamer Busfahrer verursacht Unfall

Auch in Weißbach (Hohenlohekreis) ereignete sich am Sonntagabend ein tödlicher Unfall. Laut Polizei nahm der Fahrer eines Linienbusses beim Abbiegen einem 28-jährigen Motorradfahrer aus Richtung Niedernhall die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle, seine Mitfahrerin wurde lebensgefährlich verletzt. Im Bus befand sich nur ein Fahrgast, die 19-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt. Der Busfahrer erlitt einen Schock.