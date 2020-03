Das Museumsschiff "Willi" liegt zum Start einer neuen Ausstellung in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) am Anlegeplatz "Alter Kran" und kann heute besichtigt werden.

Das Vereinsschiff "Willi" wurde im Jahr 1909 gebaut. Inzwischen ist es längst außer Dienst und als Museumsschiff unterwegs. Es wurde 2004 vom Verein Historische Binnenschifffahrt gekauft und so vor der Verschrottung gerettet, schreibt der Verein.

Willi ist in Wertheim angekommen SWR SWR

Am Anlegeplatz "Alter Kran" am Wertheimer Mainufer liegt das historische Binnenschiff „Willi“ heute vor Anker und kann zwischen 11:30 Uhr und 17 Uhr besichtigt werden. Experten werden an Bord über das Schiff erzählen, so Stefanie Arz, die Leiterin des Grafschaftsmuseums in Wertheim.

"Willi ist ein Schiff was in den Niederlanden gebaut wurde und dann über die Kanäle schipperte. Es ist ein Schiff, welches früher auch mal von Pferden gezogen wurde, 1961 ist es motorisiert worden. Und jetzt hat es ein Verein in der Schweiz und betreut es liebevoll." Stefanie Arz, Leiterin des Grafschaftsmuseums in Wertheim

Historisches Binnenschiff "Willi" im Jahr 2004, bei der Erlenbacher Schiffswerft Verein Historische Binnenschifffahrt

Willi eröffnet neue Ausstellung

"Willi" kommt zum Start der neuen Dauerausstellung "Wertheim am Wasser", die im Grafschaftsmuseum ab Dienstag zu sehen ist. Die neue Ausstellung nehme das ganze Erdgeschoss ein im Museum, sagte Arz. Auf rund 300 qm gehe es nur um Wertheim und das Wasser.