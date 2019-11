per Mail teilen

Im Audi-Werk Neckarsulm (Kreis Heilbronn) informiert der Betriebsrat am Dienstagvormittag die Belegschaft über seine Vorstellungen zur Zukunft des Standortes – auch mit E-Autos.

Die Arbeitnehmervertretung von Audi in Neckarsulm hält am Dienstag eine sogenannte zentrale Betriebsratssprechstunde auf dem Werksgelände ab.

Seit dem frühen Dienstagmorgen wurden die Mitarbeiter an allen Werkstoren mit Flugblättern zur Aktion eingeladen. Der Betriebsrat will die Fragen der Belegschaft zur möglichen Modellpolitik am Standort beantworten, auch die Produktion von Elektromodellen wird sicher ein Thema sein.

Erst mittelfristig E-Autos

Wie zuvor bekannt wurde, soll das Audi-Werk Ingolstadt Produktionsschwerpunkt werden und Neckarsulm erst mittelfristig E-Autos bekommen.

Es wird erwartet, dass die Werksbelegung und die Modellzuteilung am Mittwoch auch Thema im Audi-Aufsichtsrat sein wird. Beide deutschen Audi-Werke sind seit Längerem nicht mehr ausgelastet.

Ab 1. April Markus Duesmann neuer Vorstandschef bei Audi

Erst am Freitag haben die Aufsichtsräte von VW und Audi entschieden, dass Markus Duesmann neuer Vorstandschef bei Audi wird. Er kommt von BMW und wird am 1. April Bram Schot ablösen.

Die Krise bei Audi führte bereits zu weiteren Maßnahmen. Der Standort Ingolstadt hat unterdessen die Kanzlerin um Hilfe gebeten - hinter dem Gesuch an Angela Merkel (CDU) steht eine außergewöhnliche Koalition, berichtet der Bayerische Rundfunk.

Neckarsulmer Oberbürgermeister zuversichtlich

Am Audi-Standort Ingolstadt zeigt sich die Lage ähnlich angespannt wie am Standort Neckarsulm, wo nach SWR-Informationen dieses Jahr offenbar nur 175.000 Autos gebaut werden, noch weniger als bisher angenommen. Hier hat sich unlängst der Neckarsulmer Oberbürgermeister Steffen Hertwig (SPD) noch zuversichtlich gezeigt, dass die Zukunft des Standorts gesichert sei.