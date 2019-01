per Mail teilen

Das statistische Landesamt beginnt in diesen Tagen wieder mit der Befragung zum sogenannten Mikrozensus. Bei dieser kleinen Volkszählung werden die Daten aus 51.000 Haushalten in über 900 Kommunen in Baden-Württemberg erhoben - nach eigenen Angaben ist auch Wertheim dabei. Wie wohnen die Menschen im Land, welche Bildung haben sie, wie viel Geld verdienen sie, wie sind sie krankenversichert - das sind die Daten, die das statistische Landesamt sammelt. Die Umfrage ist anonym, wer gefragt wird, muss teilnehmen. Bereits seit 1957 wird der Mikrozensus jedes Jahr erhoben. Behörden, Politik, Wirtschaft und Verwaltung nutzen die Ergebnisse für ihre Planungen.