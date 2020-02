Unternehmen in Baden-Württemberg haben Dienstreisen nach Norditalien abgesagt. Grund ist die Verbreitung des Coronavirus. Auch Quarantäne-Maßnahmen von Rückkehrern stehen im Raum.

Dienstreisen nach Norditalien, aber auch zwischen dem Firmenstandort in Italien und anderen Standorten, wurden abgesagt, heißt es beispielsweise von Ziehl-Abegg. Der Ventilatorenhersteller mit Sitz in Künzelsau (Hohenlohekreis) hat ein Werk im italienischen Dolo mit 42 Mitarbeitern. Das Werk westlich von Venedig ist ein Vertriebs-, Lager- und Montagestandort, das zu rund sieben Prozent zum Gesamtumsatz der Ziehl-Abegg-Gruppe beitrage.

Werk des Ventilatorenherstellers Ziehl-Abegg in Kupferzell SWR

"Es gilt unverändert, dass die Gesundheit unserer Mitarbeiter wichtiger ist als wirtschaftliche Aspekte." Peter Fenkl, Vorstandsvorsitzender Ziehl-Abegg

Der Firmensitz von Ebm-Papst in Mulfingen SWR

280 Mitarbeiter bei Ebm-Papst in Norditalien

Der Mulfinger Ventilatorenhersteller Ebm-Papst (Hohenlohekreis) beschäftigt in Norditalien 280 Mitarbeiter an zwei Standorten. Diese seien nicht im Krisengebiet, so der Sprecher, die Mitarbeiter dort seien somit auch nicht akut gefährdet. Trotzdem laufe der Kontakt derzeit auch mit anderen Standorten über Videoschalten.

Auch Unternehmen aus der Region Bodensee-Oberschwaben haben Vorsichtsmaßnahmen ergriffen: Ähnlich wie bei Ebm-Papst wird bei ZF in Friedrichshafen per Telefon- und Videokonferenz kommuniziert. Der Autozulieferer hatte laut Unternehmenssprecher bereits am Wochenende alle Dienstreisen nach Italien abgesagt.

Der Hauptsitz von ZF in Friedrichshafen SWR Frederike Roser

Angedachte Quarantäne-Maßnahmen wegen Coronavirus

Beim Pharma-Unternehmen Boehringer Ingelheim sollen Mitarbeiter, die aus China oder Italien zurückkehren, auch am Standort in Biberach mit dem Betriebsarzt über Quarantäne-Maßnahmen sprechen. Für Mitarbeiter in Italien gelte derzeit Homeoffice - also von zu Hause aus arbeiten.

Bei Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen überlegt man noch das Vorgehen. Der Turbinenhersteller hat zwar Standorte in Norditalien, aber nicht in den Provinzen, in denen das Virus bisher ausgebrochen ist.

Rolls-Royce Power Systems AG in Friedrichshafen Pressestelle Rolls-Royce Power Systems

Taskforce beobachtet Verbreitung des Coronavirus

Die Unternehmen im Land sind vorsichtig: Bei Ebm-Papst in Mulfingen beispielsweise beobachtet eine Taskforce die Verbreitung des Coronavirus in Norditalien ganz genau, heißt es. Die Produktion für die kommenden vier Wochen sei aber gesichert, so der Sprecher.

Auch auf die Reisebus-Branche hat der Ausbruch des Coronavirus in Norditalien Auswirkungen.