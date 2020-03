Bei einem Mitarbeiter der Schwarz-Gruppe, zu der auch Lidl und Kaufland gehören, ist am Dienstag nach SWR-Informationen eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden. Der Mann, der bei der Schwarz-IT in Weinsberg (Kreis Heilbronn) beschäftigt ist, ist nach der Rückkehr aus dem Urlaub am Wochenende positiv getestet worden. Der Mitarbeiter befindet sich für die nächsten 14 Tage in Quarantäne. Das Unternehmen hat die Belegschaft bereits über den Fall informiert.