In Weinsberg (Kreis Heilbronn) ist in der Nacht zum Donnerstag ein Polizeihubschrauber über der Stadt gekreist. Mit dem Hubschraubereinsatz suchte die Polizei nach einem Patienten des Klinikums am Weissenhof. Der Mann hatte zunächst gegenüber Mitpatienten angekündigt, die Klinikstation zu verlassen und sich dann in Richtung Neckarsulm (Kreis Heilbronn) auf den Weg gemacht. Weil Suizidgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, verständigte die Klinik die Polizei. Die Suche blieb trotz Hubschraubers ohne Erfolg. Der Patient kehrte nach etwa drei Stunden von allein auf die Station zurück.