Zwei Gruppen von Bürgern aus Weinsberg (Kreis Heilbronn) suchen einen Gegenkandidaten für den amtierenden Bürgermeister Stefan Thoma. Sie haben Anzeigen im Staatsanzeiger Baden-Württemberg geschaltet. Die offizielle Bewerbungsfrist beginnt am 23.November, die Wahl in Weinsberg ist am zweiten Februar kommenden Jahres. Bürgermeister Stefan Thoma sagte dem SWR Studio Heilbronn, er nehme das „mit Interesse zur Kenntnis“. Er fühle sich für die Herausforderungen der Wahl und die kommenden acht Jahre bestens gerüstet. „Jeder Bürgermeister, der verantwortlich Dinge bewegt, tritt vielleicht auch dem Einen oder Anderen auf den Schlips. Und das ist so: allen Leuten recht getan ist eine Kunst, die niemand kann“, so Thoma.