In der Nacht zum Sonntag hat auf einem Fest in Weinsberg (Kreis Heilbronn) ein Autoscooter-Fahrgeschäft gebrannt. Laut Betreiber ist ein Totalschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Etwa um vier Uhr in der Nacht zum Sonntag war der Alarm bei der Weinsberger Feuerwehr eingegangen. Bei ihrer Ankunft stand das Autoscooter-Fahrgeschäft schon voll in Flammen, sagt der stellvertretende Kommandant und Einsatzleiter Heiko Frank. Die Einsatzkräfte konnten aber schnell verhindern, dass sich der Brand auf umliegende Buden und Wohnwagen ausbreitete.

"Es ist ein komisches Gefühl mitten in der Nacht auf den Festplatz gerufen zu werden - und dann sieht man das Boxauto-Fahrgeschäft, das man schon selbst von Kindheit an kennt und das hier jedes Jahr auf dem Festplatz steht." Heiko Frank, Einsatzleiter Feuerwehr Weinsberg

Autoscooter-Betreiber befürchtet Ruin

Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden zwischen 200.000 und 300.000 Euro. Der Betreiber des Fahrgeschäfts geht von Brandstiftung aus. "Alle Autoscooter haben sofort gebrannt, nicht einer, sondern alle auf einmal." Der Brand könnte nach eigenen Angaben seinen Ruin bedeuten.

"Das Ganze Geschäft ist Schrott. Wir müssen abwarten, was die Polizei noch sagt und dann müssen wir schauen, dass wir den Trümmerhaufen hier wegbringen." Andy Schneck, Autoscooter-Betreiber

An dem Fahrgeschäft entstand Totalschaden SWR

Brandmittelspürhund im Einsatz

Schneck campiert in einem Wohnwagen hinter dem Autoscooter. Was genau passiert ist, kann er nicht sagen: "Wir haben den Knall von den Boxautos gehört, wenn es den Gummi zerreißt. wir sind herausgekommen, aber alles ist schon in Flammen gestanden."

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, auch ein Brandmittelspürhund war im Einsatz. Der Autoscooter ist gesichert und abgesperrt, so dass der Festbetrieb in Weinsberg weitergehen kann.

Das Fahrgeshäft ist abgesperrt. SWR

Bürgermeister vor Ort

Auch Weinsbergs Bürgermeister Stefan Thoma machte sich schon nachts ein Bild von der Lage. "Es macht fassungslos und betroffen, wenn man die ausgebrannten Boxautos sieht. Man muss aber den Optimismus haben, dass die Ursache aufgeklärt wird und dass der Schausteller-Familie weitergeholfen wird. Sie ist nicht nur nervlich, sondern auch finanziell am Boden zerstört."