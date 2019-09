per Mail teilen

Zur Galaeröffnung der neuen Tauberphilharmonie in Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) werden am Samstagabend mehr als 600 Gäste erwartet. Zur feierlichen Eröffnung spielt das Bundesjugendorchester. Es ist das Flagschiff-Orchester der Jeunesse Musicales Deutschland, die ihren Sitz in Weikersheim hat und Ankermieter der neuen Tauberphilharmonie ist. Seit Mitte Juli läuft das Programm im Konzert- und Veranstaltungshaus und Intendant Johannes Mnich ist nach eigenen Angaben hochzufrieden mit der Resonanz. Zu den bislang 16 Veranstaltungen kamen 6.500 Besucher. Die Tauberphilharmonie hat über 14 Millionen Euro gekostet.