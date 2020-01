per Mail teilen

Das Gastspiel des Heilbronner Weihnachtszirkus auf der Theresienwiese geht am Dreikönigstag zu Ende. Trotz des Wildtierverbots werden es am Ende wohl wieder 80.000 Besucher.

Mit über 60 Artisten aus aller Welt, darunter Preisträger, die beim Circus Festival in Monte Carlo einen Goldenen Clown gewonnen haben, habe man an das Jubiläumsprogramm vom vergangenen Jahr anknüpfen können, sagte Zirkusdirektor Sascha Melnjak dem SWR. Er hat die Hoffnung, dass der Gemeinderat oder auch die Spitze in Heilbronn zu dem Schluss kommt, dass das Verbot nicht legal sei.

Zirkusdirektor schließt rechtliche Schritte nicht aus

Es gebe in Deutschland das Tierschutzgesetz, dies gelte einfach überall, so Melnjak. Da sei nicht möglich, dass eine Kommune sagt, bei uns ist dies und das nicht mehr erlaubt.

"Die Rechtslage ist ganz eindeutig und auch wir engagieren uns im Verband deutscher Zirkusunternehmen, bei dem es Vorstöße gibt, um entsprechend gegen dieses Verbot vorzugehen." Sascha Melnjak, Direktor des Heilbronner Weihnachtszirkus



Der Heilbronner Gemeinderat hatte im November 2015 ein Wildtierverbot beschlossen, was nun zum ersten Mal zur Anwendung kam.