Er übt den Beruf aus, von dem viele Kinder träumen: Alexander Gerst ist Astronaut. Morgen wird ihm die Ehrendoktorwürde des Karlsruher Instituts für Technologie verliehen. Doch was macht ein Astronaut eigentlich, wenn er sich nicht gerade auf einer Mission befindet?

Der aus Künzelsau stammende Gerst ist eigentlich nicht „nur“ Astronaut, sondern auch Geophysiker und Vulkanologe. Und das lässt sich mit dem Astronauten-Beruf sehr gut vereinen.

Astronaut Gerst mit Fotos von Künzeslau Twitter

Zwei Missionen zur ISS hat Alexander Gerst mitgemacht. 362 Tage, eine Stunde und 51 Minuten arbeitete der Künzelsauer im Weltraum – 400 Kilometer über der Erde. Damit ist er europäischer Rekordhalter.

Die Schwerelosigkeit ist ein großer Vorteil

Warum fliegen Menschen überhaupt noch ins Weltall? Das hat einen einfachen Grund: Für die Wissenschaft! Denn in der Schwerelosigkeit lassen sich viele Experimente durchführen, die auf der Erde nicht machbar wären, beispielsweise in der Krebs- oder Parkinson-Forschung.

Unter der Führung von Alexander Gerst wurden über 300 Experimente durchgeführt, allein 40 davon mit deutscher Beteiligung.

Experimente gehen auf der Erde weiter

Zurück auf der Erde hat Gerst viele Informationen mitgebracht. Die Experimente werden dann ausgewertet. „Die Mission geht weiter“, sagte Gerst nach der erfolgreichen Landung in Kasachstan. Was er damit meinte: Er führt die Experimente auf der Erde weiter, sucht nach Lösungen und neuen Erfindungen.

Neben der Auswertung reist Gerst um die Welt und hält Vorträge zu den verschiedensten Themen. So war er im Mai in Berlin auf der Republica zu Gast und erzählte gemeinsam mit Jan Wörner, dem Generaldirektor der ESA, warum die Arbeit im Weltall so wichtig ist.

Zu Gast bei der "Sendung mit der Maus"

Gerst will sein Wissen weitergeben. Im Juni traf er sich mit Nachwuchs-Wissenschaftlern und -Ingenieuren, sprach mit ihnen über die Horizons-Mission. Eine Aufgabe, die Gerst besonders viel Freude bereitet.

In Erfurt sprach der Künzelsauer zuletzt vor 15.000 Kindern im Steigerwaldstadion und beantwortete Fragen wie: Kann eigentlich jeder Astronaut werden? Und immer mit dabei: Die Maus.

Das macht Gerst nämlich auch noch: Er steht für die „Sendung mit der Maus“ wieder vor der Kamera. Diesmal soll der Mond im Mittelpunkt stehen.

Herzensangelegenheit: Gerst setzt sich für Klimaschutz ein

Experimente, Vorträge, Auswertungen: Der Kalender von Alexander Gerst ist voll. Und trotzdem nimmt er sich noch die Zeit, sich für einen Herzensangelegenheit einzusetzen, den Klimaschutz.

So macht Gerst unermüdlich auf die Klimakrise aufmerksam. Während des Hitze-Sommers 2018 in Europa teilte Gerst mehrere Aufnahmen der vertrockneten Landschaft.

Diese Fotos zeigte Gerst vom Dürre-Sommer Twitter

Auch wenn Alexander Gerst also erstmal nicht mehr im All unterwegs ist, ihm wird sicherlich nicht so schnell langweilig.