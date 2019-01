per Mail teilen

Die evangelische Landesbauernpfarrerin in Württemberg, Gabriele Walcher-Quast, hat die Ländliche Heimvolkshochschule Hohebuch bei Waldenburg (Hohenlohekreis) verlassen. Sie hat nach Kirchenangaben in der württembergischen Landeskirche andere Aufgaben übernommen. Die 58-Jährige wurde im Herbst 2017 in Hohebuch Nachfolgerin des damaligen Landesbauernpfarrers Jörg Dinger.