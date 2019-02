In Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) haben am Samstag rund 25 Menschen erfolglos nach einem vermissten Mädchen in der Tauber gesucht. Die Polizei hatte im Vorfeld ausdrücklich von der privaten Suchaktion abgeraten.

Die Gruppe traf sich am frühen Nachmittag an der Stelle, an der die 13-Jährige am 9. Januar von einer Brücke in den eiskalten Fluss gestürzt sein soll. Gemeinsam gingen die Suchenden das Ufer ab, auf beiden Seiten, flussabwärts, bis zum nächsten Wehr. Gefunden haben sie nichts. Dauer 02:06 min Suche nach vermisstem Mädchen aus Tauberbischofsheim geht weiter. Anfang Januar verschwand ein Mädchen in Tauberbischofsheim. Die Polizei geht davon aus, dass die 13jährige in der Tauber ertrunken ist. Freunde und Angehörige riefen zu einer Suchaktion auf. Über die sozialen Netzwerke hatten Verwandte, Freunde und Bekannte der Familie zuvor zu der privaten Suchaktion aufgerufen. Zu schwer sei es für die Angehörigen mit der Ungewissheit zu leben, heißt es in den Beiträgen. Auch ein Spendenkonto wurde eingerichtet. Ein Mann brachte diesen Laib Brot mit und ließ ihn auf der Tauber treiben. Dort wo er vom Wasser aufgeweicht zerbrechen würde, erhoffte man sich Hinweise. Doch auch an diesem Ort viele Kilometer entfernt fand sich keine Spur von dem vermissten Mädchen. SWR Polizei war zivil vor Ort Die Polizei hatte im Vorfeld vor den Gefahren der Tauber gewarnt. Die Tauber sei derzeit 6 Grad kalt, die Pegelstände sind wieder gestiegen. Dies sei gefährlich. Auch werde weiterhin nach dem Mädchen gesucht. Verbieten konnte sie die private Aktion aber nicht. Man habe Verständnis, sagte ein Sprecher dem SWR. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben die Aktion vor Ort im Blick, auch wenn uniformierte Beamte rund um die Aktion nicht zu sehen waren. Man sei aber in ziviler Kleidung vor Ort gewesen. Zu gefährlichen Situationen kam es nicht. , Facebook, Organisatoren bedankten sich Die Organisatoren bedankten sich anschließend bei Facebook bei allen Teilnehmern. "Leider haben wir bis zu dieser Stunde nichts gefunden, aber es gibt immer noch Menschen mit einer Seele", schrieben sie übersetzt in dem Beitrag. Die Suche nach der 13-Jährigen gehe weiter, hieß es abschließend. Von dieser Brücke in Tauberbischofsheim soll die 13-Jährige gefallen sein SWR Rosi Düll