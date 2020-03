per Mail teilen

In der Großsporthalle Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) fand am Samstag ein integratives Fußballspiel statt. Vereint gegen Rassismus und Ausgrenzung.

In der Großsporthalle Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) fand am Samstag ein integratives Fußballspiel statt. Gemischte Teams traten gegeneinander an, Männer und Frauen aus verschiedenen Herkunftsländern. Mit der Veranstaltung sollte wieder Mal ein Zeichen für die Integration von Geflüchteten gesetzt werden, gegen Rassismus und für eine offene Gesellschaft.

Kicken für eine offene Gesellschaft, jeder war willkommen Ohne Rechtsaußen e.V.

Veranstalter sind die Stadtverwaltung und der Verein Ohne Rechtsaußen. Gewonnen hat das Team "Hall AFG", sagt David Jäger vom Verein. Rund 230 Sportler seien dabei gewesen und etwa 300 Gäste. Außerdem wachse die Veranstaltung von Jahr zu Jahr, auch das Rahmenprogramm sei größer geworden. Insgesamt habe man 15 neue Mitglieder für den Verein gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gewinnen können.