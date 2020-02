In einem Steinbruch bei Vellberg im Kreis Schwäbisch Hall ist das Fossil eines Zwergsauriers gefunden worden. Wissenschaftler des Stuttgarter Naturkundemuseums präsentierten es am Donnerstag der Öffentlichkeit.

Die Wissenschaftler entdeckten ein winziges Schädelchen, das große Ähnlichkeit mit heutigen Echsen und Schlangen zeigt. Das etwa zehn Zentimeter lange Tier soll vor rund 240 Millionen Jahren gelebt haben. Der Fund sei für die Forscher eine Sensation, sagte der Abteilungsleiter Paläontologie, Rainer Schoch, dem SWR.

Rainer Schoch vom Stuttgarter Naturkundemuseum SMNS_FX_Schmidt

Das Fossil habe große Bedeutung für die Erforschung des Lebensraumes der Trias-Zeit. Zugleich gebe die kleine Echse Hinweise auf die Evolution der Reptilien. Das Team um Schoch taufte das Tier auf den Namen "Vellbergia bartholomaei".

Aus den Fundstücken wurde der Schädel konstruiert Naturkundemuseum

Bereits der zweite bedeutende Fund

Bereits 2015 entdeckten Fossilienforscher bei Grabungen in Vellberg das Fossil der ältesten Schildkröte der Welt. Die 240 Millionen Jahre alte Ur-Schildkröte sei in der Abstammungsgeschichte ein bislang fehlendes Bindeglied zu den Echsen, so Rainer Schoch vom Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart damals.