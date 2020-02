Ein Autofahrer hat in Vellberg (Kreis Schwäbisch Hall) versucht, vor der Polizei zu flüchten. Dabei fuhr der Mann so schnell und riskant, dass die Streife die Verfolgung zunächst abbrach, heißt es in einer Mitteilung. Sie konnte den Fahrer später in einem Wohngebiet ausfindig machen. Er besitzt keinen Führerschein und hatte offenbar Drogen genommen.