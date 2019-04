Nach dem Fischsterben im Fluss Schozach gibt es erste Ergebnisse zu den Wasserproben. Außerdem verdichten sich die Hinweise, dass ein Unfall in einer Spedition zu der tödlichen Verunreinigung geführt hat.

In dem verunreinigten Fluss Schozach im Kreis Heilbronn sind mehrere Tonnen Fische verendet. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag. Inzwischen hat ein Fachlabor in Ludwigsburg die Wasserproben analysiert. Erste Messungen haben Reste von Glykolen, Glykolether und Alkoholen nachgewiesen. Außerdem wurden erhöhte Ammoniumwerte gefunden, heißt es. Glykole werden zum Beispiel als Frostschutzmittel eingesetzt.

Unfall bei örtlicher Spedition

Laut dem Landratsamt Heilbronn haben sich die Hinweise verdichtet, dass eine örtliche Spedition für das Fischsterben verantwortlich sein könnte. Dort habe es am Dienstag einen Unfall gegeben. Dabei seien rund 1.000 Liter eines Stoffes ausgetreten, der als wassergefährdend gilt.

Laut Feuerwehr sind in der Schozach bei Heilbronn und auch vor der Mündung zum Neckar seit Donnerstag insgesamt mehrere Tonnen Fische verendet. Laut einem Feuerwehrsprecher sind auf der rund zehn Kilometer langen Strecke der Schozach zwischen Talheim und Abstatt alle Lebewesen einschließlich der Wasservögel verendet. Auch ein totes Reh wurde gefunden.

Mehr als 100 Feuerwehrleute, Einsatzkräfte der Polizei, der Tierrettung und des Umweltschutzes hatten am Donnerstag und Freitag versucht, ein Ausweiten des Tiersterbens zu verhindern. Sie pumpen sauberes Wasser aus angrenzenden Seen in die Schozach, um die Giftkonzentration im Wasser zu senken.

Behörden warnen

Das Trinkwasser soll von der Verunreinigung nicht betroffen sein. Die Polizei warnt jedoch davor, Wasser aus dem Fluss zu entnehmen. Kinder sollten nicht an dem Gewässer spielen und Hunde nicht daraus trinken. Betroffen sind laut Polizei und Landratsamt Heilbronn die Gemeinden Ilsfeld, Abstatt und Talheim (alle Kreis Heilbronn). Am Freitagmorgen hat der Inspektionsdienst der Heilbronner Feuerwehr auch erste tote Fische im Bereich der Heilbronner Stadtteile Horkheim und Sontheim festgestellt.

NABU Baden-Württemberg will Aufklärung

Derweil fordert der Naturschutzbund Deutschland (NABU) in Baden-Württemberg nach dem großen Unglück Konsequenzen. In einer Mitteilung heißt es, falls das Gift aus dem Gewerbegebiet stamme und von dort in die Schozach gelangt sei, sei die Politik am Zug.

"Wie bereits beim Jagstunglück vom September 2015, bei dem eine Giftblase 20 Kilometer eines ökologisch reichen Flussabschnitts in kurzer Zeit zerstörte, zeigt sich erneut, dass wir im Gewässerschutz noch viel Arbeit vor uns haben. [...] Die Regularien müssen dahingehend geändert werden, dass Gewerbe mit wasserschädigenden Chemikalien sich nicht an Bächen und Flüssen ansiedeln kann. Auch die Kontrollen gehören verschärft. "

Man müsse die Verursacher schnell finden und zur Rechenschaft ziehen, heißt es. Der umweltpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im baden-württembergischen Landtag, Bernd Murschel, kritisiert, dass der Bund seiner Aufgabe nicht nachkomme. "Er muss bei der Überwachung dafür sorgen, dass Umweltbehörden alle Anlagen, die mit wassergefährdenden Stoffen zu tun haben, stärker in den Fokus nehmen."

Es gilt jetzt, die Ursache für den Schadstoffeintrag genau zu untersuchen und die Schäden zu analysieren, so Umweltminister Franz Untersteller (Grüne). Erst dann könne entschieden werden, mit welchen Maßnahmen das Ökosystem in der Schozach wiederaufgebaut werden könne.

Verzweiflung bei Fischern

Große Betroffenheit herrscht bei den Fischern vor Ort. Die sagen, es dauere Jahre, bis sich das wieder normalisiert hat. Sie rechnen allein für ihren Bereich bei Heilbronn-Sontheim mit einem Gesamtschaden in Höhe von 30.000 Euro.