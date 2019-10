Umstrittenes Verkehrsprojekt in Neckarsulm

In Neckarsulm hat sich der Gemeinderat am Dienstag für die Planung eines neuen Anschlusses an die B27 entschieden. Im September war ein Bürgerentscheid gegen das Vorhaben gescheitert.