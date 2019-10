Nach der Wahlniederlage der baden-württembergischen SPD 1976 wurde die Kritik an Eppler lauter: zu ideologisch, zu intellektuell, ihm wurde eine Entfremdung von der Arbeiterschaft vorgeworfen. In den frühen 1980er Jahren trat er als Fraktions- und Landesvorsitzender zurück. Eppler engagierte sich verstärkt in der Ökologie- und Friedensbewegung, wie hier bei einer Friedensdemonstration 1981 in Bonn.

