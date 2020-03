Das Landratsamt hat im Main-Tauber-Kreis am Samstag 21 neue Corona-Infektionen bestätigt. Damit steigt die Zahl auf insgesamt 23.

Alle Betroffenen gehören zu einer Skigruppe und waren in den Faschingsferien in Südtirol. 30 bis 40 Leute seien in der Gruppe gewesen, sagte ein Mitglied dem SWR. Sie kommen aus Weikersheim, Bad Mergentheim, Niederstetten und Boxberg und befinden sich schon seit einigen Tagen in häuslicher Quarantäne.



Es gehe ihnen soweit gut, heißt es. Niemand müsse in einer Klinik behandelt werden, so ein Sprecher. Was den Betroffenen zu schaffen mache, seien die ständigen Kommentare und Nachfragen in den sozialen Netzwerken. Das Landratsamt wies deshalb noch einmal ausdrücklich darauf hin, die Betroffenen in Ruhe zu lassen.