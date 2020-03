per Mail teilen

Im Kreis Heilbronn sind vier neue Corona-Infektionen gemeldet worden, alle in einem bereits betroffenen Pflegeheim in Bad Rappenau, berichtet das Landessozialministerium.

In dem Pflegeheim in Bad Rappenau sind zwei Frauen und zwei Männer neu infiziert, alles Bewohner des Pflegeheims, heißt es in einer Mitteilung des Sozialministeriums Baden-Württemberg. Ein Mitarbeiter des Pflegeheims, der aus Italien zurückgekommen war, hatte zuvor eine Kollegin und einen Bewohner angesteckt. Daraufhin wurden alle Bewohner und Mitarbeiter auf das Corona-Virus getestet.

Bis jetzt sind in dem Pflegeheim sieben Infektionen bestätigt. Landesweit gibt es nach Angaben des Sozialministeriums inzwischen landesweit 65 Coronavirus-Fälle.

Erster Fall im Main-Tauber-Kreis

Das Landesgesundheitsamt hat am Mittwochnachmittag erstmals einen Coronavirus-Fall im Main-Tauber-Kreis bestätigt. Die 46-Jährige befinde sich aufgrund des milden Verlaufs der Krankheit in häuslicher Isolation, heißt es. Eine stationäre Behandlung sei nicht erforderlich.

Die Kontaktpersonen werden jetzt durch das Gesundheitsamt des Main-Tauber-Kreises ermittelt. Für sie werde eine häusliche Quarantäne und ein Nasen- und Rachenabstrich angeordnet. Alle beteiligten Ärzte, Gesundheitsbehörden und das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt arbeiten eng zusammen.

"Das Zusammenwirken der Gesundheitsbehörden beim Auftreten von Infektionskrankheiten ist in Baden-Württemberg gut eingespielt." Dr. Heiner Thierolf, Leiter des Gesundheitsamts des Main-Tauber-Kreis

Gefahr moderat bewertet

Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland durch die neue Atemwegserkrankung werde nach wie vor als grundsätzlich moderat bewertet. Ebenso bittet das Gesundheitsamt Reiserückkehrer, den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zu folgen.

Außerdem hat das Landratsamt die Zeiten für die Erreichbarkeit des Bürgertelefons ausgeweitet. Es ist von montags bis freitags zwischen 8:30 Uhr und 18 Uhr unter der Telefonnummer 09341 82 4010 geschaltet. Hier gibt es Antworten und Hinweise zu Fragen rund um das Coronavirus. Außerdem gibt es aktualisierte Informationen unter dem Link: www.main-tauber-kreis.de/coronavirus.