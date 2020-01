per Mail teilen

Mit Radtouren, Wanderwegen und einer Gartenschau werben Touristikgemeinschaften aus der Region Heilbronn-Franken auf der Reisemesse CMT, die am Samstag in Stuttgart begonnen hat. Neu im Programm der Touristikgemeinschaft "Liebliches Taubertal" sind meditative Rundwege zu Kirchen, Bildstöcken und Heiligenfiguren. Zu seinem 40. Bestehen ist auch der "Radweg Liebliches Taubertal" wieder im Programm. Neue Radwegekarten haben die Touristikgemeinschaften Odenwald, Heilbronner Land und Schwäbisch Hall - Hohenlohe gemeinsam ausgearbeitet. Sie seien besonders detailgetreu, teilte eine Sprecherin mit. Besucher sollen Hohenlohe auch als Genießerregion kennenlernen, am Samstag mit Kostproben einer Brennerei aus Schwäbisch Hall. Die Stadt Heilbronn ist erstmals mit einem eigenen Stand präsent und Eppingen wirbt schon mal mit der Gartenschau im kommenden Jahr.