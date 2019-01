Jagstunglück nach Mühlenbrand

In der Nacht vom 22. auf den 23. August 2015 hatte die Lobenhäuser Mühle bei Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) gebrannt. Rund 1,5 Millionen Euro Sachschaden sind entstanden. Eine neue Lagerhalle des Landhandels und einige Silos konnte die Feuerwehr damals nicht mehr retten. Bei den Löscharbeiten kam es zu einem Unfall: Mit Düngemittel verunreinigtes Löschwasser gelangte in den Fluss, weil ein Regenüberlaufbecken undicht war. Das Düngemittel war unerlaubt auf dem Gelände der Mühle gelagert worden. Über 20 Tonnen Fisch verendeten.