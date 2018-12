In der Steppe von Kasachstan in Zentralasien ist es am Donnerstag frostig kalt, als die Sojus-Raumkapsel an einem Fallschirm hängend auf dem Boden aufschlägt. 197 Tage lang waren Alexander Gerst und sein Team rund 400 Kilometer über den Kontinenten und Ozeanen um den Erdball geschwebt.