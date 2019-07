Die Schwäbisch Hall Unicorns haben in der American Football Rückrunde in München mit 14:48 gewonnen. Zur Halbzeit lagen die Munich Cowboys noch mit 14:10 in Führung. Damit stehen die Schwäbisch Haller an der Spitze der Gruppe Süd. Schon zuvor hatte der Pressesprecher der Unicorns, Axel Streich, gegenüber dem SWR erklärt: "Wir sind Titelverteidiger; haben die letzten zwei Jahre die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Wir haben im Moment einen wirklich guten Lauf, eine Siegesserie."