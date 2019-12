per Mail teilen

Der Schwäbisch Haller Landrat Gerhard Bauer geht davon aus, dass der Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall Mitte Januar offiziell gegründet werden kann. Derzeit beraten die Städte und Gemeinden im Kreis sowie Pfedelbach und Waldenburg aus dem Hohenlohekreis über ihren Beitritt zum Zweckverband. Die Versorgung der Bevölkerung und der Unternehmen mit schnellem Internet sei von entscheidender struktur- und wirtschaftspolitischer Bedeutung, so Bauer in einer Mitteilung. Durch den Verband könne gemeinsam geplant und das gesamte Gebiet koordiniert versorgt werden. In den nächsten Wochen sollen die Beschlüsse aller Gemeinderäte gesammelt und dem Regierungspräsidium zur Genehmigung vorgelegt werden.