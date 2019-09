Atomkraftgegner, auch aus der Region Heilbronn-Franken, haben am Samstag in Sindelfingen, gegen die für Montag geplante Wiederinbetriebnahme des Atomreaktors in Neckarwestheim protestieren. Der Protest richtete sich damit auch gegen die Grünen-Politiker, die am Samstag zum Parteitag nach Sindelfingen kamen. Nachdem bei der Revision erneut Risse und Korrosion an über 190 Heizrohren und zuletzt ein Leck im Sekundärkreislauf entdeckt wurden, fordern sie, dass Block II endgültig abgeschaltet wird. Geplant ist, dass der Reaktor Ende 2022 vom Netz geht.