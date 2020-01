Sechs Tote und mehrere Verletzte nach Schüssen in Rot am See

Mutmaßlicher Täter festgenommen Sechs Tote und mehrere Verletzte nach Schüssen in Rot am See

Ein Mann hat in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) offenbar sechs Menschen erschossen und mehrere andere verletzt. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen. Die Einzelheiten sind noch unklar.