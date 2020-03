per Mail teilen

Unbekannte haben in Schrozberg im Kreis Schwäbisch Hall am Samstagabend im Kindergarten randaliert. Sie verwüsteten den gesamten Kindergarten in der Schulstraße und besprühten zwei Türen mit Beleidigungen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro. Geklaut wurde erstem Anschein nach nichts.