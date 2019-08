per Mail teilen

Im Kreis Heilbronn bedrohen Kirschessigfliegen auch die Ernte von Winzern und Imkern. Nach Einschätzung von Landwirtschaftsamt und Weinbaupräsident könnte sich der Schädling gravierend vermehren.

Sobald sich die Trauben jetzt zunehmend färben, wird die Kirschessigfliege zum echten Problem, sagt Weinbaupräsident Hermann Hohl. Denn sie fliegt vor allem gerne blaue Trauben an und befällt diese.

Dauer 0:50 min Kirschessigfliege Kirschessigfliege

Einsatz von Insektiziden

Bei einem Runden Tisch für Bienenschutz in Heilbronn kündigte das Landwirtschaftsamt unterdessen an, dass am Einsatz von Pflanzenschutzmitteln dieses Jahr kein Weg vorbei führen werde.

Nach Einschätzung der Behörde wirkt vor allem das Insektizid Exirel gegen die Kirschessigfliege. Dieses Mittel ist allerdings als bienengefährlich eingestuft. Der Bezirksimkerverein Heilbronn hat seine Mitglieder jetzt per E-Mail aufgerufen, Bienen, die im Flugradius von Rebflächen stehen, nach Möglichkeit zu verstellen, um sie zu schützen.