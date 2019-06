Nach einem Feuer in der Nacht auf Dienstag in einem Elektromarkt in Külsheim geht die Polizei von mindestens 800.000 Euro Schaden aus. Ein Passant hatte das Feuer gegen Mitternacht gemeldet.

Der Schaden könnte allerdings noch deutlich höher ausfallen, sagte ein Sprecher der Polizei dem SWR. Derzeit sei eine Streife vor Ort, um hochwertige Elektrogeräte zu sichern, da Teile des Gebäudes offen sind. Es ist teilweise eingestürzt. Es könnte sein, dass das Gebäude im Gewerbegebiet Külsheim (Main-Tauber-Kreis) komplett abgerissen werden muss, sagte der Sprecher. Hinweise auf einen Einbruch in den Elektromarkt in Külsheim gibt es laut Polizei nicht, ebenso unklar ist die Brandursache. Die soll ein Sachverständiger klären. Teile des Marktes sind ausgebrannt Der Werkstattbereich des Elektrofachmarkts in Külsheim und das Lager brannten aus. Über Verletzte ist nichts bekannt. Das Feuer ist seit dem frühen Morgen gelöscht. Die Feuerwehr Külsheim war mit über 90 Einsatzkräften vor Ort, unterstützt durch Kollegen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis.