Der Fahrzeughersteller Audi will nach einem Bericht des "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe) in den Werken Ingolstadt und Neckarsulm jeweils 100.000 Autos pro Jahr weniger produzieren.

Durch das Sparprogramm wolle Audi mehrere Milliarden Euro sparen, so das "Handelsblatt" weiter. Bereits in den vergangenen Monaten wurde über einen möglichen Stellenabbau bei Audi berichtet. So war bereits im März von bis zu 15 Prozent der rund 90.000 Angestellten die Rede.

Die Verhandlungen darüber, so hieß es damals, sollen fünf Jahre dauern. Im Gespräch sei, dass offene Stellen nicht nachbesetzt und Regelungen zur Arbeitsteilzeit angewendet werden. Betriebsbedingte Kündigungen seien ausgeschlossen.

Dem Audi-Werk in Neckarsulm drohen Produktionskürzungen (Archivbild) SWR

Zu wenig Auslastung

In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) liefen laut "Handelsblatt" im vergangenen Jahr 186.000 Autos vom Band. Die Kapazität liege aber bei 300.000 Autos. Profitabel ließe sich mit solch einer Auslastung nicht arbeiten.

In der vergangenen Woche hatte Audi in Neckarsulm bei vier Modellreihen die Produktion gestoppt. Grund war ganz offensichtlich die schleppende Nachfrage bei Neckarsulmer Modellen.

Offiziell hieß es von Audi Ende Oktober: "Das Unternehmen steuert die Produktion am Standort flexibel unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Marktbedingungen." Betroffen waren vergangene Woche unter anderem auch die Modellreihen A6 und A8.

Vorgezogene Weihnachtsferien

Auch im November wird an manchen Tagen nicht gearbeitet. Der Beginn der Weihnachtsferien wird vorgezogen auf Mitte Dezember. Wie es heißt, hätten Unternehmen und Betriebsrat vereinbart, dass produktionsfreie Tage in einem ausgewogenen Verhältnis über die Arbeitszeitkonten der Mitarbeiter geregelt würden.

Der Sanierungsplan sieht vor: Überkapazitäten in Deutschland werden abgebaut. Für das Werk in Neckarsulm hieße das, die Produktion von 100.000 Autos wird gestrichen. Bleiben am Ende die Kapazität von 200.000 Stück für Neckarsulm. Der Sanierungsplan soll Audi langfristig mehrere Milliarden Euro sparen.