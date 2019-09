SWR Fernsehen Familienfest gestartet

Auf dem Bundesgartenschau-Gelände in Heilbronn hat Punkt 12 das SWR Fernsehen Familienfest begonnen. Bis heute Abend präsentiert sich das Fernsehen mit seinen Moderatoren, Sendungen und Produktionen. Zwei Bühnen gibt es, wo allerhand los ist. SWR-Reporterin Elvira Schimanski hat mal einige Besucher gefragt, was sie so erwarten.