In Schwäbisch Hall hat am späten Mittwochabend ein Krematorium an einem Friedhof gebrannt. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 1,5 Millionen Euro.

Das ganze Gebäude, in dem Tote eingeäschert werden, sei von dem Feuer betroffen gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Am Donnerstagmorgen ist die Feuerwehr noch für eine Brandwache vor Ort. Man müsse auf Glutnester achten, sagte der Sprecher auf Anfrage. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Brandursache wird ermittelt Es seien rund 20 Tote zur Einäscherung in dem Krematorium in Schwäbisch Hall gewesen, sie blieben aber laut Polizei weitgehend unversehrt. Die Ursache für das Feuer am Mittwochabend ist unklar. Im Lauf des Donnerstags soll am Brandort ermittelt werden.